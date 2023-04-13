Про це повідомляє видання Meduza.

Російські ЗМІ посилаються у своїх матеріалах на коментарі фейкових акаунтів у соцмережах - ідеться про прихильників Володимира Путіна. Усе частіше тексти для них формує ChatGPT.

"Усі такі матеріали побудовані за одним шаблоном. На початку публікації автори позначають інформаційний привід (наприклад, Володимир Зеленський просить вступ України до НАТО) — а потім супроводжують реальну новину проросійськими коментарями іноземців. Зазвичай ці коментарі залишені анонімними акаунтами без фотографій у профілі; ідентифікувати їх авторів неможливо", - ідеться у повідомленні.

Окрім того, ЗМІ посилаються на передбачення чат-бота, який пророкує світле майбутнє російській економіці та пропонує мирний план закінчення війни в Україні.

Зазначається, що попри те, що ChatGPT може формувати відповіді на складні питання, такі матеріали у ЗМІ не мають жодної цінності, адже відповіді нейромережі засновані на застарілих даних до 2021 року.