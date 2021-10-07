Пропагандист Гітлера Геббельс досі є почесним громадянином німецького Потсдама

Про це повідомляє агенція DPA, передає Укрінформ.

Почесне звання Геббельсу надала влада міста Бабельсберг 1 квітня 1938 року через рік Бабельсберг був включений до складу Потсдама.

На сайті, де перелічено усіх почесних громадян міста з 19 століття, зазначено, що почесне громадянство Геббельса, "не було скасовано посмертно, ймовірно, через незнання влади".



Цей факт виявили співробітники мерії. Ймовірно, звання буде офіційно скасовано.



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