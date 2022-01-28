"Пропагандистська машина намагається приховати тисячі військових і кричить "Мир!": посольство США виклало ролик з фактами агресії РФ проти України

Про це пресслужба посольства повідомила у Twitter.



"Як дізнатись, що Росія хоче війни? Вона кричить "Мир!" Зараз пропагандистська машина Кремля працює на повній швидкості, намагаючись приховати тисячі військових, які зосереджені на кордоні України", - йдеться у повідомленні.



Посольство також оприлюднило відеоролик, у якому процитувало заяви російських офіційних осіб про буцімто прагнення миру, навело відеофакти російської військової агресії і застерегло, що зараз Росія посилила дезінформацію, що Україна є "агресором" для виправдання своїх завчасно спланованих воєнних дій.



"Загроза ескалації воєнних дій реальна, але інформаційна війна Кремля давно розгортається на повну. Їхньому слову не можна вірити. Ми бачили це в минулому. Кремль не хоче миру", - уточнили у посольстві.



Крім того, американські дипломати зазначили, що гібридна війна має на меті розколоти і залякати українське суспільство, "але ми залишаємося єдиними і разом дамо відсіч брехні Кремля".



Нагадаємо, прем'єр Іспанії попередив Росію про серйозні наслідки для економіки у разі нового нападу на Україну.

Росія почала перекидати до Білорусі винищувачі Су-35.

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