Пропутінських республіканців у Конгресі одиниці, - сенатор США МакКоннелл

Про це повідомив The Gurdian американський політик-республіканець, сенатор США від штату Кентуккі Мітч МакКоннелл.

Проте лідер меншини в Сенаті ухиляється від пропозиції щодо виключенння таких політиків з партії або запровадження дисциплінарних заходів стосовно них.



"Республіканці, які підтримують Володимира Путіна щодо російського вторгнення в Україну - це "самотні голоси" у партії", - повідомляє конгресмен Макконнелл.



Колишній президент Дональд Трамп зокрема засудив війну в Україні, проте у нього не забракло натхнення назвати Путіна "розумним".



Медісон Коуторн і Марджорі Тейлор Грін, ультраправі члени Конгресу США та захоплені прихильники Трампа, зробили власні суперечливі коментарі.

Зокрема Коуторн назвав Володимира Зеленського, який виступав у Конгресі минулого тижня, "головорізом", а його уряд "неймовірно злим".

Грін у свою чергу заявила, що США повинні фінансово підтримувати Україну у "війні, яку вона не може виграти".



Крім того, в ефірі CBS Face the Nation у неділю МакКоннелла запитали, чи є місце для пропутінської риторики у Республіканській партії.

"Збоку може чути кілька самотніх голосів. Я б не звертав на них особливої ​​уваги", - прокоментував конгресмен.

Водночас він ухилився від запитання про те, чому щодо таких членів Конгресу не було вжито заходів.



Крім того МакКоннелл заявив про готовність створити новий пакет фінансової допомоги Україні, якби у нього була така влада, та завірив, що практично кожен із членів Республіканської партії проголосував би за.



"Переважна більшість республіканських партій як у Конгресі, так і по всій країні, повністю стоять за українців і закликають Джо Байдена зробити ці кроки швидше. Щоб бути сміливішим", - запевняє МакКоннелл.

Нагадаємо, що Байден відвідає Польщу у рамках європейського туру.