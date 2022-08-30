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Головна війна з Росією Прорив ЗСУ та оточення окупантів може призвести до колапсу армії РФ на Херсонщині, - британський експерт

Прорив ЗСУ та оточення окупантів може призвести до колапсу армії РФ на Херсонщині, - британський експерт

30 серпня, 2022 вiвторок
20:25
війна з Росією Херсон

Україна промацує ситуацію і готова рішуче наступати, але не буде прагнути наражати свої війська на небезпеку, якщо росіяни будуть запекло битися

Таку оцінку дії української армії під Херсоном дав військовий аналітик, професор стратегічних досліджень університету Сент-Ендрюс Філліпс O'Брайєн, інформує ВВС.

Українські чиновники повідомляли, що ЗСУ прорвали захисні рубежі армії РФ у районі Херсона та активно обстрілюють російські військові об'єкти та шляхи постачання. При цьому російське міністерство оборони стверджує, що наступ України зазнав невдачі.

На основі аналізу даних з відкритих джерел Філіпс O'Брайєн оцінює ситуацію так:

Це заздалегідь спланована операція, оскільки перед нею українська армія нагромадила боєприпаси і почала вступати в протидію з російськими силами по всій лінії фронту в регіоні. Одночасно є ознаки скоординованої кампанії інформування про те, що відбувається у ЗМІ.

Оскільки атаки відбуваються по всій лінії розмежування в Херсонській області, дії України виглядають як безліч операцій із промацування, покликаних знайти слабкі місця в обороні, точки, де дислоковані слабші чи деморалізовані війська.

Вогонь з великої відстані по мостах триває і це показує, що Україна має намір не дати російським військам піти – особливо з технікою. ЗСУ також намагаються перешкодити постачанню російського угруповання.

Експерт пише, що він схильний дуже обережно ставитися до очікувань українського прориву і оточення російських військ – якщо тільки не відбудеться їх швидкий колапс.

"Ймовірно, [варто чекати] більш активних зусиль із вимотування та спроб знайти прогалини. Але Україна не буде прагнути наражати свої війська на небезпеку, якщо росіяни будуть запекло битися", - вважає O'Брайєн.

  • Нагадаємо, уночі проти 29 серпня у Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів, фактично розпочавши наступ.
  • Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що цієї ночі Збройні сили України знищили кілька російських систем С-300, з яких окупанти обстрілювали Миколаїв.
  • У мережі з'явилась інформація, що в той же час на окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова.
  • 29 серпня експерт Defense Express Киричевський в ефірі Еспресо заявив, що прорив першої лінії оборони на Херсонщині став для росіян неприємним сюрпризом.
  • Станом на вечір 29 серпня ЗСУ звільнили чотири села під Херсоном. Також уразили баржі біля Антонівського мосту.
  • 30 серпня очільник ОВА повідомив, що російські підрозділи повністю відрізані від постачання озброєння і особового складу з Криму та лівобережжя Херсонщини.

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ЗСУ
Херсонщина
Військові новини
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