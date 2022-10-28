Протерміновані паспорти під час воєнного стану залишаються чинними

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період дії воєнного стану), є документами, що й надалі посвідчують особу та підтверджують громадянство України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що власники таких документів зобов’язані обміняти їх протягом 30 днів з моменту скасування воєнного стану в Україні.

23 травня запрацювала послуга одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта.

19 червня Уряд дозволив оформлювати український і закордонний паспорти за межами країни.

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