Протести в Ірані стають організованішими, - іранський оглядач Міан
Теперішні протести в Ірані є наймасштабнішими в історії країни, і вони стають більш організованими
Про це заявив незалежний іранський оглядач Мазіар Міан в етері Еспресо.
За його словами, зараз іранський народ розуміє, що реформи країні не допоможуть і потрібно скидати режим. Це проявляється й у лозунгах протестувальників, і в характері акцій.
"На третій місяць протести стають організованішими. Якщо ми один або кілька днів не бачимо масштабних протестів, потім з’являється заклик на три дні. І в ці три дні вся країна виходить на вулицю, і ми бачимо широкі протести", - зауважив оглядач.
Мазіар Міан наголосив, що зараз в Ірані тривають наймасштабніші в історії країни протестні акції.
- 16 вересня поліція арештувала 22 річну Махса Аміні, після того вона померла від рук правоохоронців. Згодом у країні розпочалися протести з "жіночим обличчям" проти поліцейського свавілля вже тривають третій місяць.
- 23 вересня США ввели санкції проти силовиків Ірану за вбивство Махси Аміні через неправильне носіння хіджабу та придушення протестів, що виникли після цього.
- 13 листопада колишнього форварда німецької "Баварії" Алі Даеї засудили до страти за підтримку антиурядових протестів у Ірані.
- У листопаді іранські правоохоронці відкрили вогонь по громадянах в метро Тегерана. Також вони побили жінок, які на знак протесту відмовилися носити хіджаб.
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