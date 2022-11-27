Про це заявив незалежний іранський оглядач Мазіар Міан в етері Еспресо.

За його словами, зараз іранський народ розуміє, що реформи країні не допоможуть і потрібно скидати режим. Це проявляється й у лозунгах протестувальників, і в характері акцій.

"На третій місяць протести стають організованішими. Якщо ми один або кілька днів не бачимо масштабних протестів, потім з’являється заклик на три дні. І в ці три дні вся країна виходить на вулицю, і ми бачимо широкі протести", - зауважив оглядач.

Мазіар Міан наголосив, що зараз в Ірані тривають наймасштабніші в історії країни протестні акції.

16 вересня поліція арештувала 22 річну Махса Аміні, після того вона померла від рук правоохоронців. Згодом у країні розпочалися протести з "жіночим обличчям" проти поліцейського свавілля вже тривають третій місяць.

23 вересня США ввели санкції проти силовиків Ірану за вбивство Махси Аміні через неправильне носіння хіджабу та придушення протестів, що виникли після цього.

13 листопада колишнього форварда німецької "Баварії" Алі Даеї засудили до страти за підтримку антиурядових протестів у Ірані.

У листопаді іранські правоохоронці відкрили вогонь по громадянах в метро Тегерана. Також вони побили жінок, які на знак протесту відмовилися носити хіджаб.

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