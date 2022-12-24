Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Та турбулентність, яку ми спостерігаємо в Ірані, на мою думку, вона більш-менш регулярно супроводжує внутрішньополітичне життя країни протягом останніх 20 років. Протестний потенціал в Ірані достатньо значний, але й сили підтримання правопорядку та силові структури також потужні у країні. Я думаю, проблема у тому, що цей протестний потенціал важко сперти на якусь ідеологію, яка б об'єднала суспільство. Єдина ідеологія, яка там є, це іслам, і прихильників у неї там багато", - пояснив дипломат.



Олександр Самарський зауважив, що Іран доволі багата країна, не зважаючи на санкції, для того, щоб утримувати репресивний апарат, відповідно, ресурсів у влади вистачає.



"Ці протестні акції, попри те, що вони все-таки поширюються, не призведуть найближчим часом до якихось революційних змін в іранському суспільстві. Іран - авторитарна держава, у якій побудована відповідна влада", - зауважив Самарський.

6 вересня в Ірані почалися протести після того, як поліція заарештувала 22-річну Махса Аміні через неправильне носіння хіджабу. Пізніше вона померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одним із найсерйозніших після революції 1979 року.

16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро. Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб.

Вперше за час протестів, 8 грудня, стратили протестувальника Мохсена Шекарі, це сталося після того, як суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога". Наразі до страти засудили ще 10 осіб.

12 грудня, в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та "ворожнечі проти Бога".

Протестувальники в Ірані почали влаштовувати демонстрації, не виходячи з дому: антиурядові гасла тепер лунають з вікон і дахів будинків.

24 грудня Верховний суд Ірану скасував смертний вирок одному з тих двох учасників антиурядових протестів, які подали апеляції