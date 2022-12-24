Протестні акції в Ірані не призведуть найближчим часом до революційних змін в іранському суспільстві, - дипломат Самарський
Олександр Самарський, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Ісламській Республіці Іран (2010 – 2014 рр.), зазначив, що Іран доволі багата країна й у влади вистачає ресурсів для утримання репресивного апарату
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Та турбулентність, яку ми спостерігаємо в Ірані, на мою думку, вона більш-менш регулярно супроводжує внутрішньополітичне життя країни протягом останніх 20 років. Протестний потенціал в Ірані достатньо значний, але й сили підтримання правопорядку та силові структури також потужні у країні. Я думаю, проблема у тому, що цей протестний потенціал важко сперти на якусь ідеологію, яка б об'єднала суспільство. Єдина ідеологія, яка там є, це іслам, і прихильників у неї там багато", - пояснив дипломат.
Олександр Самарський зауважив, що Іран доволі багата країна, не зважаючи на санкції, для того, щоб утримувати репресивний апарат, відповідно, ресурсів у влади вистачає.
"Ці протестні акції, попри те, що вони все-таки поширюються, не призведуть найближчим часом до якихось революційних змін в іранському суспільстві. Іран - авторитарна держава, у якій побудована відповідна влада", - зауважив Самарський.
- 6 вересня в Ірані почалися протести після того, як поліція заарештувала 22-річну Махса Аміні через неправильне носіння хіджабу. Пізніше вона померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одним із найсерйозніших після революції 1979 року.
- 16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро. Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб.
- Вперше за час протестів, 8 грудня, стратили протестувальника Мохсена Шекарі, це сталося після того, як суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога". Наразі до страти засудили ще 10 осіб.
- 12 грудня, в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та "ворожнечі проти Бога".
- Протестувальники в Ірані почали влаштовувати демонстрації, не виходячи з дому: антиурядові гасла тепер лунають з вікон і дахів будинків.
- 24 грудня Верховний суд Ірану скасував смертний вирок одному з тих двох учасників антиурядових протестів, які подали апеляції
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.71
Купівля 39.71Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 41.23Продаж 42.29
- Актуальне
- Важливе