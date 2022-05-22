Про це повідомляє SPIEGEL.



За даними Федеральної розвідувальної служби Німеччини, відомо про щонайменше дві групи з правоекстремістськими настроями, які воюють проти української армії - "Російська імперська ліга" та група "Русич".



Аналітики німецької розвідки стверджують, що співпраця з цими угрупованнями доводить до абсурду нібито причину війни - так звану "денацифікацію" України.



У документі немає інформації про кількість бійців правих екстремістів. Однак угруповання та підрозділи названі.

Нагадаємо, пресслужба СБУ опублікувала розмову окупанти з дружиною, де він розповідає про звірства російської армії в Україні. "Я можу взяти людину і в голову "бам"… із кулемета сто людей прошити, так. Голову відірвати! Ти що в це не віриш? Настя, я довбо*бом став, я взагалі еб*нутий став", - розповідає росіянин дружині.

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