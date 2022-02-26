Противник не досягнув поставлених цілей і мусить залучати резерв – Генштаб ЗСУ
Регулярні війська збройних сил Російської Федерації ведуть наступальні дії, проте сили оборони України стримують російське вторгнення.
Оперативну інформацію станом на 00:00 26 лютого щодо російського вторгнення повідомили у Генштабі Збройних сил України.
За інформацією Генштабу, противник не зміг досягнути поставлених раніше стратегічних цілей. Відтак, не маючи достатніх сил, окупанти мусять передчасно вводити в бій додаткові підрозділи других ешелонів і резервів.
Ворог не полишає спроб оточити столицю України, але оборона Києва міцно тримає позиції. Національна гвардія України охороняє Вишгородську ГЕС, аеропорти й іншу важливу інфраструктури.
У місті взято під посилену охорону всі мости, об’єкти центральних тепломереж та інші об’єкти критичної інфраструктури, на дорогах встановили блокпости.
- Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада столиці обладнує блокпости для оборони, мости взяті під охорону, і чергують війська ЗСУ.
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