Противник не досягнув поставлених цілей і мусить залучати резерв – Генштаб ЗСУ

Оперативну інформацію станом на 00:00 26 лютого щодо російського вторгнення повідомили у Генштабі Збройних сил України.

За інформацією Генштабу, противник не зміг досягнути поставлених раніше стратегічних цілей. Відтак, не маючи достатніх сил, окупанти мусять передчасно вводити в бій додаткові підрозділи других ешелонів і резервів.

Ворог не полишає спроб оточити столицю України, але оборона Києва міцно тримає позиції. Національна гвардія України охороняє Вишгородську ГЕС, аеропорти й іншу важливу інфраструктури.

У місті взято під посилену охорону всі мости, об’єкти центральних тепломереж та інші об’єкти критичної інфраструктури, на дорогах встановили блокпости.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада столиці обладнує блокпости для оборони, мости взяті під охорону, і чергують війська ЗСУ.

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