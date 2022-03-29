Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил, - Генштаб ЗСУ
Українське військо міцно тримає оборону та здійснює контратаки на окремих напрямках.
Про це повідомляє Генштаб у традиційному вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV.
Завершується тридцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках, зосереджуючи зусилля на:
- недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове;
- зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське;
- створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуїв;
- стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання.
Одночасно Сили оборони продовжують утримання кругової оборони міста Маріуполя і оборону та стримування просування противника в районі Чернігова.
Угруповання, що захищає Київ, з метою покращення оперативного положення та утримання зовнішнього рубежу оборони, продовжують бойові дії, утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка.
Частиною сил продовжується ведення оборонної операції у інших визначених районах, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони та здійснюються контратаки на окремих напрямках.
Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил. Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та нанесенням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст.
Разом переможемо! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!
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