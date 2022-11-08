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Протягом 8 листопада відключатимуть електроенергію в Києві й семи областях. Подробиці

8 листопада, 2022 вiвторок
00:01
Економіка світло

Протягом доби 8 листопада будуть застосовані планові графіки відключень електроенергії для споживачів міста Києва та семи областей України

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

 Як зазначили в компанії, планові відключення застосовуватимуть у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. 

"Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій", – наголошують в Укренерго.

Водночас у компанії додали, що запровадження графіків аварійних відключень на 8 листопада поки що не передбачається.

Енергетики нагадують: аби допомогти тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій обстрілами, потрібно ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 06:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

  • Тим часом обленерго кількох західних областей України також попередили про планові (погодинні) відключення електроенергії споживачам. Зокрема, на Львівщині відключення електроенергії відбуватимуться з 08:00 до 20:00, час відключення для споживачів становитиме орієнтовно три години. 

  • В Укренерго запевнили, що енергетики цілодобово працюють над тим, щоб відновити стабільне енергопостачання, і сподіваються, що до кінця тижня зможуть змінити на краще ситуацію в центральному та північному регіонах України

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