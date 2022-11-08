Протягом 8 листопада відключатимуть електроенергію в Києві й семи областях. Подробиці
Протягом доби 8 листопада будуть застосовані планові графіки відключень електроенергії для споживачів міста Києва та семи областей України
Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
Як зазначили в компанії, планові відключення застосовуватимуть у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.
"Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій", – наголошують в Укренерго.
Водночас у компанії додали, що запровадження графіків аварійних відключень на 8 листопада поки що не передбачається.
Енергетики нагадують: аби допомогти тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій обстрілами, потрібно ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 06:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
- Тим часом обленерго кількох західних областей України також попередили про планові (погодинні) відключення електроенергії споживачам. Зокрема, на Львівщині відключення електроенергії відбуватимуться з 08:00 до 20:00, час відключення для споживачів становитиме орієнтовно три години.
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В Укренерго запевнили, що енергетики цілодобово працюють над тим, щоб відновити стабільне енергопостачання, і сподіваються, що до кінця тижня зможуть змінити на краще ситуацію в центральному та північному регіонах України
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