Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Як зазначили в компанії, планові відключення застосовуватимуть у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

"Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій", – наголошують в Укренерго.

Водночас у компанії додали, що запровадження графіків аварійних відключень на 8 листопада поки що не передбачається.

Енергетики нагадують: аби допомогти тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій обстрілами, потрібно ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 06:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Тим часом обленерго кількох західних областей України також попередили про планові (погодинні) відключення електроенергії споживачам. Зокрема, на Львівщині відключення електроенергії відбуватимуться з 08:00 до 20:00, час відключення для споживачів становитиме орієнтовно три години.

В Укренерго запевнили, що енергетики цілодобово працюють над тим, щоб відновити стабільне енергопостачання, і сподіваються, що до кінця тижня зможуть змінити на краще ситуацію в центральному та північному регіонах України

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