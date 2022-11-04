Протягом доби окупанти завдали 3 ракетних і 5 авіаударів та здійснили 2 обстріли з РСЗВ

Про це повідомив Генштаб у facebook.

"Від цих злочинних дій постраждали населені пункти Львівської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БПЛА, такі дії можливі і з території Республіки Білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін", - йдеться у дописі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

Сіверський напрямок – з мінометів, в районі Тимоновичів Чернігівської області;

Слобожанський напрямок – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Амбарне, Бологівка, Стельмахівка, Вовчанські Хутори, Глибоке, Дворічна, Зелене, Гатище та Чугунівка;

Куп’янський та Лиманський напрямки – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Новоєгорівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Ведмеже та Білогорівка;

Бахмутський напрямок – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Білогорівки, Бахмута, Андріївки, Кліщіївки та Іванграда;

Авдіївський напрямок – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Парасковіївка;

Новопавлівський напрямок – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Павлівка, Времівка та Велика Новосілка;

Запорізький напрямок – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Полтавки, Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Дорожнянки, Новоандріївки та Ольгівського.

Південнобузький напрямок - вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що межують з лінією зіткнення.

"Безпосередньо від вогню російської реактивної та ствольної артилерії вчергове постраждали населені пункти Трифонівка Херсонської області та Нікополь", - йдеться у дописі.

4 листопада Генштаб повідомив, що ЗСУ уразили дві позиції ППО росіян, пункт управління й 7 районів зосередження ворога за добу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb