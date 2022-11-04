Протягом доби окупанти завдали 3 ракетних і 5 авіаударів та здійснили 2 обстріли з РСЗВ
Протягом п'ятниці, 4 листопада, російські окупанти завдали 3 ракетних та 5 авіаційних ударів та здійснили 2 обстріли з реактивних систем залпового вогню
Про це повідомив Генштаб у facebook.
"Від цих злочинних дій постраждали населені пункти Львівської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БПЛА, такі дії можливі і з території Республіки Білорусь.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін", - йдеться у дописі.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
Сіверський напрямок – з мінометів, в районі Тимоновичів Чернігівської області;
Слобожанський напрямок – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Амбарне, Бологівка, Стельмахівка, Вовчанські Хутори, Глибоке, Дворічна, Зелене, Гатище та Чугунівка;
Куп’янський та Лиманський напрямки – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Новоєгорівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Ведмеже та Білогорівка;
Бахмутський напрямок – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Білогорівки, Бахмута, Андріївки, Кліщіївки та Іванграда;
Авдіївський напрямок – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Парасковіївка;
Новопавлівський напрямок – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Павлівка, Времівка та Велика Новосілка;
Запорізький напрямок – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Полтавки, Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Дорожнянки, Новоандріївки та Ольгівського.
Південнобузький напрямок - вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що межують з лінією зіткнення.
"Безпосередньо від вогню російської реактивної та ствольної артилерії вчергове постраждали населені пункти Трифонівка Херсонської області та Нікополь", - йдеться у дописі.
- 4 листопада Генштаб повідомив, що ЗСУ уразили дві позиції ППО росіян, пункт управління й 7 районів зосередження ворога за добу.
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