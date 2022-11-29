Протягом доби окупанти завдали по території України 26 авіаударів і здійснили 10 обстрілів з РСЗВ: ситуація на основних напрямках
Протягом доби, 29 листопада, окупанти завдали по території України 26 авіаударів і здійснили 10 обстрілів з РСЗВ, а також обстріляли цивільні об’єкти населеного пункту Ківшарівка Харківської області
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
Генштаб зазначає, що зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На інших напрямках ситуація така:
- На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи противника ведуть демонстраційні і провокаційних дії на російсько-українському кордоні. Ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Янжулівка, Миколаївка, Галаганівка Чернігівської області та Вільна Слобода Сумської області.
- На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, противник продовжує утримувати угруповання своїх військ. Здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Амбарне Харківської області. В районах населених пунктів Зелене та Бударки противник застосував ударні безпілотні літальні апарати.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії районів населених пунктів Орлянське, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Піщане Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка, Невське Луганської області, а також Ямполівка, Торське, Озерне Донецької області.
- На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Соледар, Андріївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з артилерії різних типів позицій Сил оборони України та районів населених пунктів Вугледар, Нескучне та Пречистівка Донецької області.
- На Запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій Сил оборони України та районів населених пунктів Новопіль Донецької області; Ольгівське, Дорожнянка, Чарівне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Малі Щербаки Запорізької області, а також Времіївка, Червоне Херсонської області. В районі населених пунктів Новопіль та Времівка Донецької області противник застосував ударний БПЛА.
- На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону. Не припиняє артилерійські обстріли підрозділів українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон.
У ЗСУ підтвердили, що 27 листопада ліквідували 470 окупантів і 50 одиниць ворожої військової техніки різних типів та склад боєприпасів на Луганщині та Запоріжжі.
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