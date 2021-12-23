ПЦУ зробила заяву щодо політичних переслідувань Порошенка

У ПЦУ висловили занепокоєння через обвинувачення Порошенка у держзраді. Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Київської Митрополії Української православної церкви (ПЦУ).



"Протягом багатьох років наша Церква разом з іншими Церквами і релігійними організаціями України послідовно підтримували і продовжують підтримувати реформу правосуддя. Одним із ключових елементів цієї реформи є неухильне дотримання принципів незалежності та справедливості правосуддя на всіх етапах його здійснення – від початку слідства і до судового вироку та його виконання. Слідство і судовий розгляд мають відбуватися без жодного політичного тиску чи впливу на них із боку інших гілок та центрів влади, як це визначено Конституцією і законами України", – мовиться в заяві ПЦУ.



У ПЦУ зауважують, що, на жаль, протягом історії нашої держави не раз ці принципи були поставлені під сумнів. Корупція, "телефонне право", вибіркове та політично мотивоване правосуддя підривали та продовжують підривати авторитет України, суспільну довіру до правоохоронної і судової систем. Такі прояви зла стали однією з причин Революції Гідності, коли український народ повстав проти системної несправедливості та неправди з боку тих, хто мав стояти на сторожі закону і порядку. Всі ці вади також стають особливо небезпечними в умовах зовнішньої гібридної агресії проти України.



"Враховуючи все це ми поділяємо занепокоєння як у суспільстві, так і серед міжнародних союзників та партнерів України щодо обвинувачення колишнього глави держави у зраді. У час, коли суспільство поділене на політичному ґрунті, а супротивник скупчує біля кордонів війська і демонструє готовність до відкритого наступу, на наше переконання всім, від кого залежить розгляд цього питання, слід бути особливо пильними, неупередженими, пам'ятати про наслідки своїх рішень. Переконані, що політичні суперечки між тими, хто перебуває при владі, та тими, хто знаходиться в опозиції, повинні залишатися у політичній площині, як це притаманне демократичним європейським країнам", – заявили в ПЦУ.



І додали: "А з християнської точки зору слід кожному не забувати слів Писання: "Як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм" (Лк. 6:31) та "Лжесвідок не залишиться непокараним, і хто говорить неправду, не врятується" (Притч. 19:5)".



