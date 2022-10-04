Пугачова назвала росіян рабами та пораділа, що її ненавидять
Російська співачка Алла Пугачова звернулась до росіян, які підтримують злочинний режим та цькують саму артистку
Повідомлення до гейтерів Алла Пугачова залишила в своєму Іnstagram.
Співачка написала, що радіє тому, що її ненавидять саме ці люди.
"Яке щастя, що мене ненавидять люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалась, це б означало, що я співала та жила даремно. Причина зрозуміла. Хай скреготять зубами. Були холопами, стали рабами", - написала Пугачова.
- 29 вересня 2022 року російська співачка вдруге виїхала з Росії. Російські ЗМІ повідомляють, що Пугачова з родиною поїхала в Ізраїль, де отримала громадянство.
- Окрім цього, артистка виставила на продаж маєток у Підмосков'ї
- У березні 2022 року Пугачова разом з чоловіком Галкіним і дітьми поїхала в Тель-Авів. Шоумен одразу ж засудив війну Путіна, а артистка підтримала свого чоловіка.
- Згодом у Росії внесли Максима Галкіна до списку "іноагентів". А Алла Пугачова попросила російську владу також внести її до цього переліку
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