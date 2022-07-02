Пушилін призначив собі нових "міністрів". Вони з Сахаліну, Удмуртії та Нижнього Новгорода
2 липня, Пушилін призначив чотирьох російських чиновників на посади міністрів псевдореспубліки із Сахаліну, Удмуртії та Нижнього Новгорода
Про це інформує в телеграмі псевдоголова "ДНР" Денис Пушилін.
"Необхідність якнайшвидшого переходу в російське правове поле, у російську парадигму державного управління вимагає наявності нових компетенцій у перших керівників відомств. Тому ми запросили очолити низку міністерств досвідчених російських управлінців", - написав ватажок терористичної організації "ДНР".
Відомо, що колишня заступниця директора департаменту державної політики у сфері виховання дітей та молоді міносвіти РФ Ольга Колударова очолила міністерство освіти й науки. Михайло Кушаков стане першим заступником міністра.
Ексзаступник міністра охорони здоров'я Сахалінської області Дмитро Гарцев став міністром охорони здоров'я "ДНР". Олександру Оприщенку запропонували посаду першого заступника.
Колишній голова Кстівського району Нижньогородської області та міністр енергетики та ЖКГ регіону Андрій Чортков став міністром вугілля та енергетики, а Анатолій Нестеренко – його першим заступником.
Ексчлен Громадської палати Удмуртської Республіки Дмитро Шмельов став міністром доходів та зборів.
Заступником міністра зв'язку та опікуватиметься питаннями цифровізації стане Денис Курашов.
Олексій Рудаков залишається в команді, призначення відбудеться трохи згодом.
У "ДНР" це не перше призначення росіян на державні посади - 8 червня Пушилін призначив новим прем'єр-міністром Віталія Хоценка, вихідця з Мінпромторгу Росії та випускника так званої школи губернаторів.
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