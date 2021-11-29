Путін буде "примушувати до миру", нібито захищаючи російськомовне населення, - генерал-лейтенант Павловський про можливе вторгнення РФ

Про це він заявив в ефірі програми "Червона лінія з Сергієм Висоцьким" на каналі Еспресо.TV.



"Починаючи з 2014 року, після анексії Криму та вторгнення на Донбас, всі можливі дії російської армії розглядались, у тому числі з території Білорусі. На першому етапі, коли проходила аналітика, дякуючи нашим партнерам, ми прекрасно бачили, що одне угруповання ми мали в Криму, Придністров'ї, також окремо розглядали Білорусь, тому що це найкоротший шлях до Києва, і те, що сталось на Донбасі", - сказав Павловський.



На його думку, Україна програла економічну складову гібридної війни.



"Вона тягне за собою соціальну та політичну складову. Дивлячись на те, як ми програємо на етапи гібридної війни і хто за це буде відповідати, ми доходимо до останнього кроку - відбиття збройної агресії. З боку Путіна - це буде "примушення до миру", захищаючи так би мовити російськомовне населення. Не дарма була паспортизація на Донбасі", - вважає генерал-лейтенант.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація розмістила біля українських кордонів, в окупованому Криму та на Донбасі близько 115 тис. військових.