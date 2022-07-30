Путін до осінніх дощів підганятиме своїх військових лише вперед, – дипломат Метью Брайза

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Не можемо скидати з рахунків можливість того, що Путін використає ядерну зброю на території України, щоб залякати весь світ. Слід сказати, що застосування ядерної зброї в Україні насправді підірвало б будь-які політичні цілі, які ймовірно переслідує Путін. Ядерна зброя лише посилить опір, з яким він зіткнувся. Путін бачить, як запекло і мужньо бореться вся українська нація при сильній підтримці з боку США та Європи", - підкреслив дипломат.



Метью Брайза зазначив, що Путін поступово починає усвідомлювати, що йому насправді треба знайти дипломатичну формулу для припинення війни, яка б зберегла його репутацію.



"Але до осінніх дощів Путін підганятиме своїх військових тільки вперед. Він хоче урвати якомога більший шмат, тому зараз відчайдушно буде задіюватиме стільки людського та військового ресурсу, скільки зможе. Він може також повернутися і до формули, яку обговорювали наприкінці березня у Туреччині, за якою Росія припиняє бойові дії, виводить свої війська з територій, які зайняла з 24 лютого. Україна в обмін обіцяє, що не вступатиме найближчим часом до НАТО, а питання правового статусу Донбасу та Криму залишатиметься невизначеним впродовж наступних 15 років. Думаю, що зрештою це і буде та формула, яку Путін захоче використати, щоб зберегти обличчя перед народом Росії та втриматись при владі. Але поки що він не готовий зупиняти війну", - зауважив Брайза.

30 липня керівник британської служби зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур заявив, що у Росії не вистачає ресурсів, аби перемогти у війні з Україною

Також колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус зазначив, що Україна поверне окуповані Росією території, за умови продовження постачання західними партнерами зброї високими темпами