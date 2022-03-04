Путін хоче захопити південно-східну частину України, а тоді починати перемовини, – бельгійський дипломат
Зенон Коваль переконаний, що Путін хоче починати переговори з позиції сили, тому чекає захоплення південно-східних територій.
"Їхня мрія ще з 2014 року - це відновлення "Новоросії". Так що для них дуже важливо захопити Маріуполь та Херсон, який є на шляху до Одеси. Путін хоче закріпити південно-східне захоплення, а тоді почати переговори", – сказав Коваль в етері телеканалу Espreso.TV.
Також дипломат додав: "Україні необхідне закриття неба і для цього є різні способи, це робиться не лише літаками, це можна робити й протиповітряною обороною. І закріпити цей елемент варто захистом із землі – ракетами, які можуть збивати ворожі літальні апарати. Є різні можливості, над цим питанням активно працюють".
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