Путін хоче захопити південно-східну частину України, а тоді починати перемовини, – бельгійський дипломат

"Їхня мрія ще з 2014 року - це відновлення "Новоросії". Так що для них дуже важливо захопити Маріуполь та Херсон, який є на шляху до Одеси. Путін хоче закріпити південно-східне захоплення, а тоді почати переговори", – сказав Коваль в етері телеканалу Espreso.TV.



Також дипломат додав: "Україні необхідне закриття неба і для цього є різні способи, це робиться не лише літаками, це можна робити й протиповітряною обороною. І закріпити цей елемент варто захистом із землі – ракетами, які можуть збивати ворожі літальні апарати. Є різні можливості, над цим питанням активно працюють".

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Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти атакували найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.

Станом на зараз пожежу на Запорізькій АЕС загасили, загиблих і постраждалих немає.

загасили, загиблих і постраждалих немає. Президент Зеленський закликав Захід прокинутись і відреагувати на обстріли росіян Запорізької АЕС: "Держава-терорист вдалася до ядерного терору. Якщо буде вибух - це кінець Європі"

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