Путін пішов ва-банк і програє: "Історії війни" о 18:00

Дивіться сьогодні на YouTube Еспресо о 18:00.

Гість програми "Історії війни" з Іриною Узловою — талановитий чудовий Сергій Василюк - фронтмен і засновник гурту "Тінь сонця", боєць 130-го батальйону ТрО ЗСУ. Історії, які варто чути!

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"Історії війни" з Іриною Узловою — авторська програма – цикл інтерв’ю із військовослужбовцями: відомими людьми, публічними діячами, політиками, лідерами громадської думки, активістами, які із початком повномасштабної війни змінили свою звичну діяльність і пішли добровольцями на фронт, аби зі зброєю в руках захищати українську землю від ворога і наближати Україну до перемоги.