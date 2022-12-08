Путін пішов ва-банк і програє: "Історії війни" о 18:00
Чому Донбас такий важливий для Кремля і як вигнати усіх окупантів із нашої землі та очиститися від всього російського, чому Путін пішов ва-банк і програв, почавши повномасштабне вторгнення в Україні, як музикант став стрільцем і що найважче дається на «нулі» та які відчуття переживаєш на концертах для наших військових?
Дивіться сьогодні на YouTube Еспресо о 18:00.
Гість програми "Історії війни" з Іриною Узловою — талановитий чудовий Сергій Василюк - фронтмен і засновник гурту "Тінь сонця", боєць 130-го батальйону ТрО ЗСУ. Історії, які варто чути!
Переглядати ефір та коментувати можна тут:
"Історії війни" з Іриною Узловою — авторська програма – цикл інтерв’ю із військовослужбовцями: відомими людьми, публічними діячами, політиками, лідерами громадської думки, активістами, які із початком повномасштабної війни змінили свою звичну діяльність і пішли добровольцями на фронт, аби зі зброєю в руках захищати українську землю від ворога і наближати Україну до перемоги.
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