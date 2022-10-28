Про це розповіла Амаль Клуні, виступаючи під час панельної дискусії разом із Мішель Обамою та Меліндою Френч Гейтс в Нью-Йорку, пише Page Six.

Дружина Джорджа Клуні поділилась, що 5-річні близнюки Елла та Олександр надихають її на роботу. Вони уважно слідкують за тим, над чим працює їхня матір. І хоча, як зазначає Амаль Клуні, діти "не зовсім в курсі поточних подій", син часто робить нотатки про те, чим мама займається на роботі.

5-річний Олександр вже висловив свою позицію щодо президента Росії Володимира Путіна після початку ним повномасштабного вторгнення в Україну.

"Днями мій син намалював картину в’язниці і сказав: "Путін повинен бути тут", - розповіла Амаль.

Правозахисниця додала, що зараз працює над українськими справами. Амаль, яка вважає своїх дітей "справжньою рушійною силою" в її роботі з "Фондом справедливості Клуні", сказала, що це лише питання часу, коли її діти почнуть розуміти, що відбувається в політиці.

"Я думаю, що через кілька років, коли їм виповниться більш як 5 років, вони почнуть дізнаватися про деякі з цих проблем, про які ми говоримо, і про те, що відбувається у світі", - зазначила вона.

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