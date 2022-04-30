Путін пропрацьовує неофіційні канали, щоб вийти на переговори по вигіднім йому позиціям, але переговори можуть бути тільки на умовах України, - Маломуж

Про це він прозповів в ефірі телеканалу "Еспресо".



Микола Маломуж зазначив, що плани Путіна про стратегічну та іміджеву перемогу не здійсняться, Україна отримала велику кількість нового озброєння, щоб зруйнувати наміри агресора.

Радник президента додав: "І важливе те, чого принципово не було раніше, це передача таємної інформації, особливо тієї, яка добувається надзвичайно ефективними, але закритими засобами. Росія сьогодні перед величезною загрозою: військовою, технологічною, радіотехнічною. Путін перелякався формування нового блоку з мінімум 40 країн, це не тільки політичний, дипломатичний та економічний блок, а ще й військовий. Це вже нова модель безпеки та світового порядку, що направлена проти агресора".



Микола Маломуж зауважив, що у самій Росії та й серед оточення Путіна не вірять у стратегічний успіх і думають, якби припинити війну на якихось вигідних умовах.



"Путін вже сьогодні, за прихованою інформацією, пропрацьовує неофіційні канали, щоб вийти на переговори за вигідними для нього умовами, але керівництво України стоїть на принципових позиціях і вигідні умови будуть тільки для України. І ми ці позиції чітко визначили. Ніяких не буде умовних визнання Криму, ДНР, ЛНР або інших поступок за рахунок територій чи суверенітету нашої держави" – підкреслив ексголова Служби зовнішньої розвідки.



Раніше Микола Маломуж заявив, що про успіх 9 травня в Росії можна забути, Путін може показати лише фейкові досягнення

Крім того, Микола Маломуж розповів, що серед російських генералів немає готовності та гарантії виконати вказівки Путіна по застосуванню ядерної зброї