"Путін сказав все з землею рівняти": РФ планує знищення українських міст

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.



У межах роботи Міжвідомчого координаційного центру при ГУР за участю Національної поліції України була перехоплена розмова з дружиною мобілізованого військовослужбовця російської армії Олега Карасьова, в якій ішлося про вказівки, отримані військовими РФ щодо подальших дій в Україні.



З розмови окупанта стає відомо, що Росія цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст і злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою керівництва, включаючи президента Володимира Путіна.



"Путін сказав, Якщо до 10 травня ні х... не зробимо, то все з землею рівняти. Рубіжне ще намагаємося "звільнити", а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею порівнюємо. Не будемо намагатися. Наші контрактники ні х ... просунутися не можуть. Засіли так, що кожен день з танків і зі всієї х…, а їм по х… Наших стріляють кожного дня", – розповідає окупант.



13 квітня Міністерство оборони РФ звинуватило українських військових у нібито ударах по території Росії і у відповідь за такі дії грозить стріляти по Києву та інших "центрах прийняття рішень".