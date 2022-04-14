"Путін сказав все з землею рівняти": РФ планує знищення українських міст
Чергове перехоплення розмов російських військових свідчить про те, що РФ переходить до тактики знищення українських міст
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
У межах роботи Міжвідомчого координаційного центру при ГУР за участю Національної поліції України була перехоплена розмова з дружиною мобілізованого військовослужбовця російської армії Олега Карасьова, в якій ішлося про вказівки, отримані військовими РФ щодо подальших дій в Україні.
З розмови окупанта стає відомо, що Росія цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст і злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою керівництва, включаючи президента Володимира Путіна.
"Путін сказав, Якщо до 10 травня ні х... не зробимо, то все з землею рівняти. Рубіжне ще намагаємося "звільнити", а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею порівнюємо. Не будемо намагатися. Наші контрактники ні х ... просунутися не можуть. Засіли так, що кожен день з танків і зі всієї х…, а їм по х… Наших стріляють кожного дня", – розповідає окупант.
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