Про це у себе в телеграмі заявив білоруський політолог та політемігрант Павло Усов.

Окрім того, Путін вимагатиме від Лукашенка визна\ти результати псевдореферендумів на тимчасово окупованих українських територіях.

"За підсумками зустрічі в Сочі ситуація в Білорусі може вимальовуватися так:

1. Мобілізація.

2. Розміщення тактичної (стратегічної) ядерної зброї на території країни.

3. Посилення російського військового угруповання у Білорусі до 30-50 тисяч із числа мобілізованих у РФ", - пояснив політолог.

Читайте також: Микола Княжицький. Ви проти Путіна і війни? Вперед на площі і виганяйте його

Якщо ж Лукашенко не погодиться на це, наголосив Павло Усов, Москва може замінити його значно більш лояльним та передбачуваним генералом Олександром Вольфовичем.

"У тому випадку, якщо Лукашенко почне "відмовлятися", влада в країні, може раптово перейти до рук "Ради Безпеки РБ" під керівництвом генерала (російського у всіх відносинах) Вольфовича", - наголосив Усов.

Нагадаємо, ранком Лукашенко вилетів у Сочі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb