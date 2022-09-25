Путін тиснутиме на Лукашенка, аби той теж оголосив мобілізацію. Інакше його місце займе генерал Вольфович, - політолог Усов
Головною темою зустрічі керівників Росії та Білорусі Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, яка сьогодні, 25 вересня 2022 року, розпочалася у Сочі, стане вимога Кремля щодо приєднання білоруського режиму до мобілізації учасників війни проти України
Про це у себе в телеграмі заявив білоруський політолог та політемігрант Павло Усов.
Окрім того, Путін вимагатиме від Лукашенка визна\ти результати псевдореферендумів на тимчасово окупованих українських територіях.
"За підсумками зустрічі в Сочі ситуація в Білорусі може вимальовуватися так:
1. Мобілізація.
2. Розміщення тактичної (стратегічної) ядерної зброї на території країни.
3. Посилення російського військового угруповання у Білорусі до 30-50 тисяч із числа мобілізованих у РФ", - пояснив політолог.
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Якщо ж Лукашенко не погодиться на це, наголосив Павло Усов, Москва може замінити його значно більш лояльним та передбачуваним генералом Олександром Вольфовичем.
"У тому випадку, якщо Лукашенко почне "відмовлятися", влада в країні, може раптово перейти до рук "Ради Безпеки РБ" під керівництвом генерала (російського у всіх відносинах) Вольфовича", - наголосив Усов.
- Нагадаємо, ранком Лукашенко вилетів у Сочі.
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