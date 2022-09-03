Путін у глухому куті через дефіцит особового складу армії РФ, - Марк Фейгін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Найважча проблема російській армії є в особистому складі. По-перше, тому що втрати шалені, а якщо гігантські втрати, то цілком очевидно, що їх треба чимось перекривати. Це ж не втрати тисячі людей, адже йдеться про десятки тисяч. Це ще одне свідчення того, що народ, попри всю підтримку і ватні вигуки, особисто воювати не хоче. Бо це ж одна справа спостерігати збоку, як гинуть інші, перетворюючись на попіл, а тут самому йти", - зауважив російський опозиціонер.



Марк Фейгін зазначив, що багато є підтверджень дефіциту в особовому складі російської армії, бо відомо, що беруть усіх підряд за віком, за навичками, за іншими критеріями, а також зеків. Або ж 3-й корпус з непідготовленим особовим складом, що сформували у Муліно Нижньогородської області, і який певно вже переміщений на територію бойових дій на Схід та Південь України.

"Також важливо сказати, що ефективно працює західне озброєння, доводячи свою перевагу та ефективність порівняно з російським. Тому й утилізація йде швидше й ефективніше. Я думаю, що Путін зараз перебуває у глухому куті через це. Який у нього резерв? Скільки ще він може вести війну? Рік, два чи десять, двадцять? Самі цифри ці лякають, бо чим далі, тим більше виникає різних наслідків через таку тривалість. Також санкції, візові бани та інше для владного класу, бо для тих людей, які залучені до системи прийняття рішень і самі є й корупціонерами, й бенефіціарами цієї системи на різних рівнях, для них це болісно", - зауважив Фейгін.

2 вересня Генштаб ЗСУ назвав втрати Росії в Україні за час повномасштабної війни: близько 48,7 тис. окупантів, 2009 танків, 4366 бронемашин і 853 безпілотники

3 вересня військовий експерт Defense Express Валерій Рябих розповів, що 3-й армійський корпус армії РФ укомплектований на дві третини від штатного складу

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