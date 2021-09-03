Путін впевнений, що "між Україною та Росією відновляться стосунки у повному форматі"
Президент РФ Володимир Путін заявив, що нібито нормалізації відносин між Росією та Україною заважають українські націоналісти
Про це він сказав під час виступу на Східному економічному форумі у Владивостоці, передає LB.ua
"Ситуація, в якій ми сьогодні знаходимося, є абсолютно ненормальною та неприродною. Рано чи пізніше ми у повноформатному масштабі відновимо наші стосунки з Україною", - сказав Путін.
Він вважає, що нормалізації відносин між країнами заважають націоналісти та політики з України.
"Не одне покоління українських політиків приходить до влади з лозунгами відновлення стосунків з Росією, а потім безпардонно обманюють своїх виборців і розвертають свою політику в зовсім іншому напрямку. І відбувається це під тиском націоналістів", - сказав Путін.
Росія з 2014 року веде неоголошену війну проти України, у березні РФ незаконно окупувала та приєднала до свого складу півострів Крим. Прямі бойові дії ведуться на територіях Донецької та Луганської областей з весни 2014 року. Росія вибудувала маріонеткові режими і намагається заперечувати свою участь, але міжнародній спільноті неодноразово надавались докази прямої участі Росії у війні. Україна офіційно називає РФ державою-агресором.
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