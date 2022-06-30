Путін все ще хоче захопити більшу частину України, - розвідка США

Про це пише Reuters.

"Ми вважаємо, що у нього фактично ті самі політичні цілі, що і були раніше, тобто він хоче захопити більшу частину України", – сказала Гейнс.

За її словами, російські сили настільки виснажені протягом більш ніж чотирьох місяців боїв, що навряд чи вони зможуть досягти мети Путіна найближчим часом. Евріл Гейнс повідомила, що розвідка США бачать три можливі сценарії подальшого розвитку війни в Україні. Найімовірнішим вважають сценарій конфлікту, за якого російські війська досягнуть лише незначних завоювань.

Інші два сценарії передбачають "великий прорив" Росії та успішну стабілізацію лінії фронту ЗСУ з можливими невеликими успіхами поблизу тимчасово окупованого Херсона та в інших районів на півдні України.

"Ми очікуємо, що протягом цього періоду вони будуть більше покладатися на асиметричні інструменти, які у них є, такі як кібератаки, намагання контролювати енергетику, навіть ядерну зброю, щоб спробувати керувати та проєктувати владу та впливати в усьому світі. Тим часом російські війська навряд чи зможуть провести кілька одночасних операцій", - сказала Гейнс.

24 червня розвідка Сполучених Штатів повідомила, що військово-морський флот Росії отримав наказ замінувати порти Одеси та Очакова, а також гирло річки Дніпро.

27 червня у міноборони Британії розповіли, що Росія відчуває дефіцит резервістів для участі у війні проти України, проте поки не наважується оголосити загальну мобілізацію.

28 червня у британській розвідці заявили, що російські збройні сили в Україні виснажуються та дедалі більше втрачають бойову ефективність.

29 червня українська розвідка повідомила, що у Маріуполі окупанти збирають інформацію про евакуйованих жителів і намагаються схилити їх до співпраці.

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