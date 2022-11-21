Путін втратить Крим взимку? Дивіться програму "На зв'язку"
Коли Путін втратить Крим, чи готові в НАТО до рішучої відповіді на агресію Росії та чому зміна київського режиму перестали бути метою так званої СВО?
Відповіді на ці питання шукаємо із російським опозиційним журналістом Ігорем Яковенком сьогодні в програмі "На зв'язку" з Іриною Узловою о 18:30 на YouTube телеканала "Еспресо". Також поміркуємо, куди зник Путін. Не пропустіть!
Переглядати ефір та коментувати можна за посиланням.
Проєкт "На зв'язку" - авторська аналітична програма Ірини Узлової. На зв'язок із ведучою виходять російські опозиційні політики, українські лідери публічної думки. Теми програм - обговорення заяв Росії щодо війни в Україні, аналіз шантажу Кремля, прогноз подальшої тактики агресора, обмірковування ставлення західних партнерів до України та Росії.
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