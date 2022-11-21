Путін втратить Крим взимку? Дивіться програму "На зв'язку"

Відповіді на ці питання шукаємо із російським опозиційним журналістом Ігорем Яковенком сьогодні в програмі "На зв'язку" з Іриною Узловою о 18:30 на YouTube телеканала "Еспресо". Також поміркуємо, куди зник Путін. Не пропустіть!

Переглядати ефір та коментувати можна за посиланням.

Проєкт "На зв'язку" - авторська аналітична програма Ірини Узлової. На зв'язок із ведучою виходять російські опозиційні політики, українські лідери публічної думки. Теми програм - обговорення заяв Росії щодо війни в Україні, аналіз шантажу Кремля, прогноз подальшої тактики агресора, обмірковування ставлення західних партнерів до України та Росії.

