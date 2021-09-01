Путін заявив, що на території Росії могло б жити півмільярда людей, "якби не два розпади в ХХ столітті"
Президент Росії Володимир Путін заявив, що на території Росії могло б жити майже 500 млн людей, якби не розпалась Російська імперія та СРСР
Про це повідомляє РБК.
Путін про це розповів на зустрічі з школярами.
Він заявив, що нібито протягом XX століття двічі "розпадалася російська державність".
"Після революції 1917 року, коли Російська імперія припинила своє існування. Потім стався крах Радянського Союзу", - заявив Путін.
Президент Росії заявив про "необхідність проаналізувати, що було спусковим гачком до цих подій".
"У нас була б інша країна. Деякі фахівці вважають, що у нас населення було б зараз під 500 млн осіб" - зазначив він.
Внаслідок розпаду СРСР та РІ в світі утворилась низка незалежних держав (Фінляндія, Україна, Польща та інші). У більшості з них періоди перебування в цих утвореннях вважаються російською окупацією.
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