Путін здійснить першу закордонну поїздку з початку повномасштабної війни в Україні, - російські ЗМІ
Цього тижня Володимир Путін відвідає дві колишні радянські держави в Центральній Азії. Це стане першим візитом російського президента за кордон після того, як він віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну
Про це пише Reuters з посиланням на кореспондента державного телеканалу "Россия 1" Павла Зарубіна.
Він повідомив, що Путін відвідає Таджикистан і Туркменістан, а потім зустрінеться з президентом Індонезії Джоко Відодо для переговорів у Москві.
Видання повідомляє, що у Душанбе Путін зустрінеться з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном, близьким союзником Росії і найбільш довготривалим правителем колишньої радянської держави. В Ашгабаті він візьме участь у саміті прикаспійських держав, у тому числі лідерів Азербайджану, Казахстану, Ірану та Туркменістану.
Reuters зазначає, що останньою поїздкою Путіна за межі Росії був візит до Пекіна на початку лютого, де він і президент Китаю Сі Цзіньпін оприлюднили договір про дружбу без обмежень за кілька годин до того, як обидва відвідали церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор.
- 25 червня Володимир Путін на зустрічі з самопроголошеним очільником Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що всі питання щодо Союзної держави погоджені.
- 26 червня ЗМІ повідомляли, що президент Індонезії відвідає Україну та Росію, щоб закликати до мирних переговорів.
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