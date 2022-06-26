Путін здійснить першу закордонну поїздку з початку повномасштабної війни в Україні, - російські ЗМІ

Про це пише Reuters з посиланням на кореспондента державного телеканалу "Россия 1" Павла Зарубіна.

Він повідомив, що Путін відвідає Таджикистан і Туркменістан, а потім зустрінеться з президентом Індонезії Джоко Відодо для переговорів у Москві.

Видання повідомляє, що у Душанбе Путін зустрінеться з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном, близьким союзником Росії і найбільш довготривалим правителем колишньої радянської держави. В Ашгабаті він візьме участь у саміті прикаспійських держав, у тому числі лідерів Азербайджану, Казахстану, Ірану та Туркменістану.

Reuters зазначає, що останньою поїздкою Путіна за межі Росії був візит до Пекіна на початку лютого, де він і президент Китаю Сі Цзіньпін оприлюднили договір про дружбу без обмежень за кілька годин до того, як обидва відвідали церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор.

25 червня Володимир Путін на зустрічі з самопроголошеним очільником Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що всі питання щодо Союзної держави погоджені.

26 червня ЗМІ повідомляли, що президент Індонезії відвідає Україну та Росію, щоб закликати до мирних переговорів.

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