"Путін зможе святкувати": Кулеба заявив, що блокування Угорщиною нафтового ембарго проти РФ може зруйнувати єдність ЄС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що можливе блокування Угорщиною нафтового ембарго проти Росії стане першим випадком руйнування європейської єдності
Про це передає РБК-Україна.
"Ми всі чекаємо завершення європейської драми із запровадженням шостого санкційного пакета. Я вважаю, якщо в цьому пакеті не буде нафтового ембарго, Путін зможе святкувати, бо ця вперше європейська єдність буде зруйнована через одну країну - Угорщину", - заявив Кулеба.
Міністр вважає, що аргументи Угорщини не є переконливими, і їхня позиція щодо ембарго обґрунтована політичними факторами.
"Я думаю, теоретично, якщо Угорщина не підтримає рішення (по ембарго, - ред.), це завдасть великого удару по ЄС", - підсумував він.
- Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про прогрес щодо нафтового ембарго для Росії з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що переговори з Єврокомісією щодо ембарго на російську нафту просунулись.
- За даними видання Bloomberg, Єврокомісія розглядає варіант виплати компенсації Угорщині за підтримку ембарго на постачання російської нафти і шостого пакета санкцій в цілому.
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