"Путін зможе святкувати": Кулеба заявив, що блокування Угорщиною нафтового ембарго проти РФ може зруйнувати єдність ЄС

Про це передає РБК-Україна.

"Ми всі чекаємо завершення європейської драми із запровадженням шостого санкційного пакета. Я вважаю, якщо в цьому пакеті не буде нафтового ембарго, Путін зможе святкувати, бо ця вперше європейська єдність буде зруйнована через одну країну - Угорщину", - заявив Кулеба.

Міністр вважає, що аргументи Угорщини не є переконливими, і їхня позиція щодо ембарго обґрунтована політичними факторами.

"Я думаю, теоретично, якщо Угорщина не підтримає рішення (по ембарго, - ред.), це завдасть великого удару по ЄС", - підсумував він.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про прогрес щодо нафтового ембарго для Росії з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що переговори з Єврокомісією щодо ембарго на російську нафту просунулись.

За даними видання Bloomberg, Єврокомісія розглядає варіант виплати компенсації Угорщині за підтримку ембарго на постачання російської нафти і шостого пакета санкцій в цілому.