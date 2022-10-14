Путіністка Бабкіна приїхала у розбомблений Росією театр у Маріуполі та заявила, що він завжди був російським
Російська артистка Надія Бабкіна записала відео у понівеченому російськими загарбниками Маріупольському драматичному театрі та заявила, що приїхала "підтримати людей"
Відео у своєму Instagram виклав Дмитро Гордон.
"Співачка Надія Бабкіна. Ні мізків, ні совісті, ні майбутнього", - прокоментував телеведучий та журналіст.
На відео російська співачка та актриса Надія Бабкіна на тлі обгорілих стін театру в тимчасово окупованому Маріуполі, на який росіяни у березні скинули авіабомбу, розмірковує про жахи життя в 21 столітті.
"Я перебуваю в Маріуполі в російському драматичному театрі. Від нього ось, що залишилося. Люди тут працюють, відновлюють, це найголовніше. Я на вході "мужичка" зустріла - ні сім'ї, ні будинку, нічого немає. Він приходить сюди щоб і допомагати, і віру собі повернути. Я приїхала сюди, щоб підтримати людей", - заявила Бабкіна.
Судячи зі слів артистки, вона переконана, що причиною жахіть у Маріуполі є Україна.
"Все дуже сумно, шкода. Не розумієш, як таке може бути в 21 столітті. Але, на жаль, це сталося. Російський драматичний театр і раптом все перейменували. Слово "російський" прибрали, і залишилося це як обласне - українська приналежність. А насправді це російський драматичний театр і дуже серйозний", - сказала Бабкіна.
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