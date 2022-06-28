Письменник поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Те, що зараз намагається зробити путінська Росія, це фактично є реставрацією Російської імперії. При чому в її найгіршому форматі - консервативної, націоналістичної, шовіністичної, русофільської імперії, де взагалі немає місця Україні", - зазначив Мараєв.

Історик переконаний, що українці здатні дати відсіч російським окупантам.

"Ідеологічна концепція Російської Федерації - це буцімто українці й росіяни є одним народом. Цю маячню росіяни намагаються поширювати досить довго. Те, що російські окупанти роблять в Україні - це трагедія. Але в силах українців зламати цю політику для того, щоб самим бути господарями свого життя", - зауважив Владлен Мараєв.

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Зранку 28 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що війська РФ ведуть штурмові дії у напрямках Вовчоярівка – Лисичанський НПЗ, Довгеньке – Долина, а також штурмують Харківський напрямок. В акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".