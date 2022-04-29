Путіну не вистачає молоді та засобів для війни, – заступник держсекретаря США про віру у перемогу України та поразку РФ

Про це заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми бачимо, як Україна воювала неймовірно хоробро і зазнала втрат зі свого боку, але ми бачимо і величезні втрати російської сторони вбитими і пораненими. Ми бачимо їх знищену техніку. Ми бачимо, як вони втрачають величезну кількість танків, сучасних систем, авіації, озброєнь, які Путін не може замінити, тому що йому в цьому ніхто не допомагає і тому, що йому не вистачає російської молоді, яка готова воювати в цій жахливій, злісній, жорстокій, аморальній війні", – розповіла вона.

Нуланд наголошує, що США вірять у перемогу України, та надають українцям все необхідне для боротьби. Крім цього чиновниця зауважила, що США відкриті до розмови, щоб гарантувати, що коли Україна виграє цю війну, це ніколи не повториться.

Раніше посол США в Росії Джон Салліван заявив, що війна Росії з Україною "загнала американо-російські відносини униз".