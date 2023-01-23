Путлєр розпочав війну, щоб закінчити війну. Програма "Конєц спЄцопЄрацИЇ" о 18:00

Другий шанс: зеки воюють у жіночому взутті. Більше про великий похід гнилої армії РФ, розкаже та покаже Анна-Єва Мельник.

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Щопонеділка о 18:00 дивіться "КонЄц спЄцопЄрацИЇ". КонЄц спЄцОпЄрацИЇ - це авторська програма. В ній журналістка розповідає про падіння "рускАвА мІра" та реальне життя на московських болотах.