ПВК, Нацгвардія, резервісти: РФ залучила до війни проти України близько 330 000 осіб
На боці РФ воюють понад 80 000 осіб з мобілізаційного резерву, до 7000 осіб за системою БАРС, до 18 000 осіб з Нацгвардії
Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.
"На сьогодні до широкомасштабної збройної агресії проти України Росією залучено близько 330 000 осіб", – заявив Громов.
Він також зазначив, що чисельність підрозділів ЗС РФ, що вони залучені на різних напрямках, становить до 150 000 військовослужбовців, які сформовані у БТГр та інші формування. А якщо додати повітряні та морські компоненти, угруповання російських військ становить до 220 000 осіб.
Громов також наголосив, що Кремль залучив у війні військові частини та підрозділи мобілізаційного резерву – понад 80 000 осіб. За системою БАРС – до 7000 осіб. Федеральна служба військ Нацгвардії – до 18 000 осіб. Крім того, на боці Росії воюють до 8000 осіб із ПВК.
За даними Громова, стратегічні цілі Путіна та його режиму в Україні залишаються незмінними. Про це свідчить характер дій противника протягом усієї повномасштабної війни, а також заяви керівництва країни-окупанта.
Росіяни продовжують намагатися вийти на адмінкордони Луганщини та Донеччини, а також докладають зусиль для утримання окупованих Херсонської та Запорізької областей. Ворог також робить спроби створити сприятливі умови для наступу на Одеську та Миколаївську області.
- З 24 лютого до 16 червня окупанти втратили близько 32 950 військових, 3545 бронемашин, 1449 танків і 729 систем артилерії
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.46
Купівля 34.46Продаж 35.29
-
EUR
Купівля 35.85Продаж 37.07
- Актуальне
- Важливе