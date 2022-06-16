English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ПВК, Нацгвардія, резервісти: РФ залучила до війни проти України близько 330 000 осіб

ПВК, Нацгвардія, резервісти: РФ залучила до війни проти України близько 330 000 осіб

16 червня, 2022 четвер
16:13
війна з Росією окупанти орки війська рф

На боці РФ воюють понад 80 000 осіб з мобілізаційного резерву, до 7000 осіб за системою БАРС, до 18 000 осіб з Нацгвардії

Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.


"На сьогодні до широкомасштабної збройної агресії проти України Росією залучено близько 330 000 осіб", – заявив Громов.

Він також зазначив, що чисельність підрозділів ЗС РФ, що вони залучені на різних напрямках, становить до 150 000 військовослужбовців, які сформовані у БТГр та інші формування. А якщо додати повітряні та морські компоненти, угруповання російських військ становить до 220 000 осіб.

Громов також наголосив, що Кремль залучив у війні військові частини та підрозділи мобілізаційного резерву – понад 80 000 осіб. За системою БАРС – до 7000 осіб. Федеральна служба військ Нацгвардії – до 18 000 осіб. Крім того, на боці Росії воюють до 8000 осіб із ПВК.

За даними Громова, стратегічні цілі Путіна та його режиму в Україні залишаються незмінними. Про це свідчить характер дій противника протягом усієї повномасштабної війни, а також заяви керівництва країни-окупанта.

Росіяни продовжують намагатися вийти на адмінкордони Луганщини та Донеччини, а також докладають зусиль для утримання окупованих Херсонської та Запорізької областей. Ворог також робить спроби створити сприятливі умови для наступу на Одеську та Миколаївську області.

  • З 24 лютого до 16 червня окупанти втратили близько 32 950 військових, 3545 бронемашин, 1449 танків і 729 систем артилерії

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
ЗС РФ
Генштаб ЗСУ
Читайте також:
Єнс Столтенберг
15 червня, 2022 середа
Столтенберг розповів, що увійде до нового пакету допомоги НАТО Україні
16 червня, 2022 четвер
Плани РФ щодо анексії ламають загроза морської блокади на Півдні й опір українців, - ISW
15 червня, 2022 середа
Західні розвідки розглядають три сценарії розвитку війни в Україні, - CNN
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.46
    Купівля 34.46
    Продаж 35.29
  • EUR
    Купівля 35.85
    Продаж 37.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
16 червня
17:29
Ексклюзив
кордон
Вірогідність входження білоруських військ на територію України є низьким, - радник міністра МВС Смірнов
17:27
Експравоохоронцю повідомили про підозру
Допомагав окупантам, агітував за колабораціонізм: на Харківщині експравоохоронцю оголосили підозру в держзраді
17:22
Латвія
У Латвії демонтують об'єкти, що прославляють радянський та нацистський режими
17:21
суд Гаага
Російський шпигун намагався влаштуватися на стажування в Міжнародний кримінальний суд у Гаазі
17:20
Ексклюзив
БПЛА Akinci
Українська промисловість здатна виготовляти зброю, яка відповідає стандартам НАТО, - військовий експерт Бровченко
16:58
Зустріч Зеленського з лідерами Німеччини, Франції, Італії та Румунії
Зустріч Зеленського з лідерами Німеччини, Франції, Італії та Румунії: Україна передала пропозиції санкцій проти Росії
16:54
Михайло Подоляк
"Хлопці все зроблять, дайте тільки зброї": Подоляк розповів, як ЗСУ відтискають росіян на Херсонщині
16:52
Пєсков
У Кремлі сподіваються, що візит чотирьох лідерів у Київ змусить Зеленського "подивитись реально на стан справ"
16:47
Молдова
Парламенти Румунії та Молдови на першому в історії спільному засіданні ухвалять декларацію
16:25
На фото студенти Арктичного університету Норвегії
Університет Норвегії запустив спеціальну програму вступу для українських біженців
16:22
49 контейнерів уже в Баку: Китай налагоджує торговий шлях у Європу в обхід Росії
16:05
черешня
У Мелітопольському районі рашисти потруїлися черешнею
16:04
касетні снаряди
Передадуть у Гаагу: СБУ зібрала нові докази застосування росіянами забороненої зброї
16:02
українці які опинились у РФ
Литва визнала вивезення українців до Росії депортацією
15:52
Вертоліт Мі-17 Міноборони Словаччини
Словаччина передала ЗСУ п'ять гелікоптерів та боєприпаси для "градів"
15:37
Росіяни в Херсоні самовільно вселяються в помешкання, залишені українцями
15:32
Будівля ПриватБанку
Попит відновлюється: українці в травні купували на 20% більше товарів, — ПриватБанк
15:17
обстріл
Окупанти з Курської області РФ накрили вогнем Сумщину, пошкоджено сільгоспоб’єкт
15:01
Соледар, Бахмут, авіаудар, Донецька область, завод
Росія завдала авіаудару по Лисичанську: щонайменше троє загиблих
14:58
зустріч Зеленського з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії
У Києві почалася зустріч Зеленського з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії
14:56
Klaus Iohannis
Закликаю притягнути російських злочинців до відповідальності, - президент Румунії після візиту до Ірпеня
14:56
Ексклюзив
на фото: Роман Костенко
"Не треба кількістю добирати якість": полковник Костенко про мобілізацію в Україні
14:56
Українська кіноакадемія закликала бойкотувати російський "культурний продукт"
14:53
Українська гемблінг-компанія передала допомогу ЗСУ на понад 5 млн грн
14:37
підводний човен рф
Росія утримує в Чорному морі три носії крилатих ракет: два підводні човни та корабель   
14:22
Himars
Американські HIMARS можуть прибути на фронт вже наступного тижня, - TWP
14:21
Ексклюзив
Україна бере на себе удар, який Росія готувала для НАТО і Європи, - експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара
14:09
патріарх Кирил
Британія ввела санкції проти патріарха Кирила та низки прокремлівських злочинців
13:59
бойовик "ДНР"
Знущався з господарів і пограбував їхній дім на Харківщині: військовому "ДНР" повідомлено про підозру
13:45
Судовий вирок
Викрали й катували протестувальників Луценка й Вербицького під час Революції гідності: судитимуть 8 "тітушок"
13:45
НАТО
Мадридський саміт радикально змінить НАТО, - Столтенберг
13:38
Антон Силуанов
Міністр фінансів РФ запропонував пересадити російських чиновників на "Лади"
13:38
новонароджений малюк
Окупаційна "влада" Херсонщини повідомила, що народжені після 24 лютого діти автоматично отримуватимуть громадянство РФ
13:36
шахраї, інтернет-злодії
Спекулюють темою допомоги переселенцям і військовим та крадуть гроші з карток. У Держспецзв'язку порадили, як вберегтися від інтернет-шахраїв
13:28
Сіверський Донець, понтонний міст
На Луганщині українські військові знищили ще одну російську понтонну переправу
13:22
У Болгарії опозиція готує вотум недовіри уряду
13:22
виставка "Нескорена Україна"
У Києві відкриють виставку робіт художників із Маріуполя
13:13
гелікоптер
Українські гелікоптери вдарили ракетами по російських позиціях
13:11
Ексклюзив
Ігор Романенко
РФ має можливість мобілізувати до 17 млн солдатів, - ексзаступник начальника генштабу ЗСУ Романенко
13:09
окупанти
"Я знищив БТР і до 10 людей піхоти": рашист у перехопленій розмові розповів про нагороду, отриману за вбивство українських військових
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV