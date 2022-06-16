Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.



"На сьогодні до широкомасштабної збройної агресії проти України Росією залучено близько 330 000 осіб", – заявив Громов.



Він також зазначив, що чисельність підрозділів ЗС РФ, що вони залучені на різних напрямках, становить до 150 000 військовослужбовців, які сформовані у БТГр та інші формування. А якщо додати повітряні та морські компоненти, угруповання російських військ становить до 220 000 осіб.



Громов також наголосив, що Кремль залучив у війні військові частини та підрозділи мобілізаційного резерву – понад 80 000 осіб. За системою БАРС – до 7000 осіб. Федеральна служба військ Нацгвардії – до 18 000 осіб. Крім того, на боці Росії воюють до 8000 осіб із ПВК.



За даними Громова, стратегічні цілі Путіна та його режиму в Україні залишаються незмінними. Про це свідчить характер дій противника протягом усієї повномасштабної війни, а також заяви керівництва країни-окупанта.



Росіяни продовжують намагатися вийти на адмінкордони Луганщини та Донеччини, а також докладають зусиль для утримання окупованих Херсонської та Запорізької областей. Ворог також робить спроби створити сприятливі умови для наступу на Одеську та Миколаївську області.

З 24 лютого до 16 червня окупанти втратили близько 32 950 військових, 3545 бронемашин, 1449 танків і 729 систем артилерії

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb