Про це Андрій Данилко розповів в інтервʼю Катерині Гордєєвій.

За словами артиста, у дитинстві його батько, напиваючись, бив маму. Із цим сам Данилко пов'язує своє заїкування, на яке він страждав у підлітковому віці.

"Я заїкався дуже сильно. Тому не розмовляв, бо соромився. І мене навіть лікувала "бабця". Я не вірив у це, але мені вона викочувала яйцем", - поділився артист.

Він розповів, як у віці близько 15 років разом із подругою у Полтаві пішов до знахарки, яку порадили знайомі.

"Я думав, там якась бабуся-чаклунка, але двері відчинила ніби вчителька молодших класів середніх років. Треба було принести якийсь свій хліб, щось таке, якийсь свій ритуал провести, вона виливала на воску. І вона каже таку фразу, яку я зрозумів через років 20, напевно, що вона мала на увазі: "У тебе переляк від людини, якої на цій планеті немає". Тобто вона померла. Я потім зрозумів, що це - тато", - зазначив шоумен.

Пояснюючи, про який переляк ідеться, Андрій Данилко розповів, що після опівночі тато, випивши, "влаштовував вечірні концерти".

"Я боявся завжди ось цього звуку у вікно, - зізнався Данилко та постукав. - Це означає тато. "Свєта, Свєта, побесідуймо". Ось це слово: "побесідуймо". Я розумів, що зараз мені ще хвилину полежати, і потім я підриваюся з розкладачки, звідти дістаю невелику табуреточку, і біжу до таксофона, набираю "02". "Виїжджайте! Рози Люксембург, 57, квартира 11". Ось це я вивчив".

Як пригадує артист, батько бив лише маму. Його ж самого тато вдарив один раз, потім просив вибачення.

"Це те покоління - діти тієї війни. У мене є припущення, я думаю, там були проблеми сексуального плану", - поділився Данилко.

Попри все, артист зауважує, що не тримає образи на батька.

"Це було - і було. Я не суддя, і в мене не було на нього якоїсь образи", - зізнався Данилко.

Він вважає, що атмосфера в сімʼї вплинула на нього, а також призвела до того, що артист досі не створив родину.

"І в мене тому, напевно, не сталася і сім'я: у мене не було прикладу. Це я зараз розумію. Ось коли говорять про приклад, ми ж "мавпуємо". Може, я більше набрався у художній школі, у театрі-студії "Гротеск", бо я копіював режисера, чи вчителя з малювання, - припускає Данилко. - Я вдома не був, бо там не було місця: 11 квадратних метрів, відсутність кухні, туалет на вулиці загальний для всього двору".

Разом з цим, популярний артист зазначає, що не бачив у цьому проблеми й був задоволений своїм дитинством.

"Я був дуже щасливий, бо ми не знали, як буває інакше. І все, що я хотів, я міг завжди отримати. Яким чином? Ходив, збирав та здавав пляшки, щедрував, засівав", - додав Данилко.

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