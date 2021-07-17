П'яний далекобійник пішов на таран прикордонного з Білоруссю пропускного пункту

Рухаючись на в’їзд в Україну, великогабаритний транспортний засіб виїхав на смугу зустрічного руху, збив шлагбаум та зупинився на території пункту пропуску. Як виявилося, водій вантажівки був напідпитку, передає Еспресо.TV.



"Він зізнався, що вживав спиртне уже після оформлення білоруськими прикордонниками. Це вживання спричинило ряд адмінправопорушень", - зазначається на сайті Держприкордонслужби.

Зокрема, прикордонники Житомирського загону оформили на водія автоцистерни документи адмінпровадження за злісну непокору прикордонному наряду (ст. 185-10 КУпАП) та порушення прикордонного режиму (ст. 202 КУпАП).

А співробітники Нацполіції оформили адмінпровадження за чотирма статтями: порушення ПДР, що спричинило пошкодження майна (ст. 124), нетверезе водіння (ст. 130) без документів (ст. 126) та дрібне хуліганство (ст. 173).









Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb