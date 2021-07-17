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Головна Новини П'яний далекобійник пішов на таран прикордонного з Білоруссю пропускного пункту

П'яний далекобійник пішов на таран прикордонного з Білоруссю пропускного пункту

17 липня, 2021 субота
14:45
Новини

Нестандартну ситуацію у пункті пропуску "Виступовичі" спричинив водій автоцистерни, за що отримав аж шість адмінпроваджень

Рухаючись на в’їзд в Україну, великогабаритний транспортний засіб виїхав на смугу зустрічного руху, збив шлагбаум та зупинився на території пункту пропуску. Як виявилося, водій вантажівки був напідпитку, передає Еспресо.TV.

"Він зізнався, що вживав спиртне уже після оформлення білоруськими прикордонниками. Це вживання спричинило ряд адмінправопорушень", - зазначається на сайті Держприкордонслужби.

Зокрема, прикордонники Житомирського загону оформили на водія автоцистерни документи адмінпровадження за злісну непокору прикордонному наряду (ст. 185-10 КУпАП) та порушення прикордонного режиму (ст. 202 КУпАП).

А співробітники Нацполіції оформили адмінпровадження за чотирма статтями: порушення ПДР, що спричинило пошкодження майна (ст. 124), нетверезе водіння (ст. 130) без документів (ст. 126) та дрібне хуліганство (ст. 173).
 




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