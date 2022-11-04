П'яту частину українського книжкового ринку в інтернеті складають тіньові російські видання, - директор видавництва "Фоліо"
Близько 20% українських паперових книжок в інтернеті походять з тіньового ринку російських видавництв
Про це директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький розказав під час брифінгу Медіацентру Україна - Укрінформ.
Красовицький повідомив, що значним випробуванням для українських видавців стали "піратські" російські книжки.
"Сьогодні приблизно 15-20% ринку паперової книжки в інтернеті — це тіньовий ринок, надрукованих тут книжок російських видавництв", - стверджує Красовицький.
Директор видавництва також наголошує на важливості закону про обмеження продажу, ввезення і друку книжок в Україні, які походять з РФ.
"Закон не підписаний президентом. І це дуже прикро, бо вплив тих великих запасів російських і білоруських книжок, які завезли ще взимку, досі дуже сильний на ринок. На жаль, це також дозволяє українським піратам додруковувати тут велику кількість книжок, які вони крадуть у російських видавців. Зокрема, книжок, які видані у росії вже під час війни", - розповідає Красовський.
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