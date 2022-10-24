Quantumania: вийшов трейлер нового фільму про Людину-мураху з всесвіту Marvel

Про це Marvel повідомили у себе в Instagram.

"Цього лютого увійдіть у квантове царство. Дивіться новий трейлер фільму Marvel Studios "Людина-мураха і Оса: Квантуманія" лише в кінотеатрах 17 лютого 2023 року", - йдеться у дописі.

28 вересня стало відомо, що у третій частині "Дедпула", що є частиною кіновсесвіту Marvel, голівудська зірка Г'ю Джекман повернеться до ролі мутанта Росомахи.

5 жовтня голлівудський актор Марк Руффало, який зіграв Галка у серії супергеройських фільмів Marvel, засудив бізнесмена Ілона Маска за його твіти та підтримав Україну.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb