Quantumania: вийшов трейлер нового фільму про Людину-мураху з всесвіту Marvel
У лютому 2023 року вийде третя частина фільму про Людину-мураху, де він та його союзники зіткнуться з могутнім суперлиходієм Кангом Завойовником
Про це Marvel повідомили у себе в Instagram.
"Цього лютого увійдіть у квантове царство. Дивіться новий трейлер фільму Marvel Studios "Людина-мураха і Оса: Квантуманія" лише в кінотеатрах 17 лютого 2023 року", - йдеться у дописі.
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