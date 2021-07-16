Рада дозволила продаж арештованого майна через онлайн-аукціони

Народні депутати ухвалили закон під час засідання Верховної Ради, передає Еспресо.TV.



Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, документ передбачає реалізацію арештованого майна на електронному аукціоні або за фіксованою ціною. Також передбачене проведення е-аукціонів з можливістю зниження початкової ціни.



Продаж такого майна можливий, якщо його оціночна вартість не перевищує 30 мінімальних розмірів заробітної плати. Однак такий продаж не застосовується до нерухомості, транспорту, повітряних, морських та річкових суден незалежно від їх вартості.

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