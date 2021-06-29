Рада попередньо схвалила законопроєкт про збільшення чисельності ЗСУ
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про збільшення чисельності Збройних сил України до 261 тис. осіб
Про це передає Еспресо.TV.
Верховна Рада прийняла за основу законопроект президента Володимира Зеленського №5558 про збільшення чисельності Збройних сил України.
Документ підтримали 320 нардепів.
Відтак, чисельність ЗСУ зросте до 261 тис. осіб. З них 215 тис. - це військовослужбовці. Згідно з чинною редакцією закону, чисельність ЗСУ складає 250 тис. чоловік, в тому числі 204 тис. військових.
- Нагадаємо, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про національний спротив, який передбачає створення в Україні територіальної оборони.
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