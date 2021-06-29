Рада попередньо схвалила законопроєкт про збільшення чисельності ЗСУ

Про це передає Еспресо.TV.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект президента Володимира Зеленського №5558 про збільшення чисельності Збройних сил України.

Документ підтримали 320 нардепів.

Відтак, чисельність ЗСУ зросте до 261 тис. осіб. З них 215 тис. - це військовослужбовці. Згідно з чинною редакцією закону, чисельність ЗСУ складає 250 тис. чоловік, в тому числі 204 тис. військових.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про національний спротив, який передбачає створення в Україні територіальної оборони.

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