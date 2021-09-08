Рада прийняла закон про творчі відпустки для працівників сфери культури

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Документ підтримали 350 народних депутатів.

Змінами передбачено, що професійні творчі працівники театрів та закладів культури мають право на творчу відпустку.

"Законопроєкт спрямований на створення додаткових передумов для професійного розвитку художнього та артистичного персоналу театру шляхом надання можливості скористатися творчою відпусткою для провадження творчої діяльності поза основним місцем роботи", – йдеться в пояснювальній записці.