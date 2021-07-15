Рада ратифікувала угоду з ЄІБ для отримання 300 млн грн на енергоефективність

Ухвалення закону підтримали 335 народних депутата, передає Еспресо.TV.



Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, документ ратифікує Фінансову угоду, яка передбачає отримання кредиту ЄІБ у розмірі 300 млн грн на фінансування заходів, спрямованих на удосконалення процесу термомодернізації близько 1 тис. громадських будівель в Україні, зокрема шкіл, культурних центрів, дитячих садків, лікарень тощо.



"Проєкт становить надзвичайно високий інтерес для України, адже очікується, що він дозволить попередити 1 250 00 тон викидів СО2 та принесе користь для понад 2,5 млн громадян", - йдеться у пояснювальній записці.



Зазначається, що відповідна угода була укладена між Україною та ЄІБ 6 жовтня 2020 року.

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