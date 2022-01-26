Рада ухвалила закон про соцзахист політв’язнів: створять реєстр і виплачуватимуть грошову допомогу
У середу, 26 січня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про соціальний захист політв'язнів - людей, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України
За відповідне рішення проголосували 288 нардепів, передає Еспресо.TV.
У законопроєкті йдеться, що політв'язнями вважаються громадяни України, яких позбавила особистої свободи держава-агресор і її формування у зв'язку із захистом державного суверенітету України; які належать до складу сил безпеки і сил оборони України, а також громадян України, які є цивільними, що перебувають під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни.
В Україні створять Комісію, яка надаватиме людині офіційний статус політв’язня. Також мають створити і Єдиний реєстр політичних в'язнів.
Для політв'язнів передбачена виплата грошової допомоги, зокрема:
- щорічної державної грошової допомоги, яка надається такій людині або членові сім'ї у період її перебування в умовах позбавлення свободи;
- одноразової державної грошової допомоги у разі загибелі (смерті) політв’язня в період перебування в полоні;
- одноразової державної грошової допомоги політв'язням після звільнення з умов позбавлення свободи.
- Нагадаємо, 12 січня омбудсман Людмила Денісова повідомила, що Росія переслідує 130 громадян України за політичними мотивами, з них 121 людина перебуває в ув'язненні.
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