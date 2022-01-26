Рада ухвалила закон про соцзахист політв’язнів: створять реєстр і виплачуватимуть грошову допомогу

За відповідне рішення проголосували 288 нардепів, передає Еспресо.TV.



У законопроєкті йдеться, що політв'язнями вважаються громадяни України, яких позбавила особистої свободи держава-агресор і її формування у зв'язку із захистом державного суверенітету України; які належать до складу сил безпеки і сил оборони України, а також громадян України, які є цивільними, що перебувають під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни.



В Україні створять Комісію, яка надаватиме людині офіційний статус політв’язня. Також мають створити і Єдиний реєстр політичних в'язнів.



Для політв'язнів передбачена виплата грошової допомоги, зокрема:

щорічної державної грошової допомоги, яка надається такій людині або членові сім'ї у період її перебування в умовах позбавлення свободи;

одноразової державної грошової допомоги у разі загибелі (смерті) політв’язня в період перебування в полоні;

одноразової державної грошової допомоги політв'язням після звільнення з умов позбавлення свободи.