Рада відстрочить штрафи для підприємців за порушення під час роботи з РРО, - Стефанчук

Про це він повідомив на брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Що стосується законопроєкту, пов'язаного з РРО (№ 6561 від 27.01.2022 року - ред.), вірніше, що ті добросовісні, які встановили, на них буде відстрочка - на жаль, цей процес довго був заполітизований з боку деяких політичних сил", - сказав голова ВР.



Він зазначив, що відповідну правку про відстрочку штрафів внесуть до законопроєкту, який буде подаватись на друге читання.



"Всі добросовісні будуть підтримані. Просто ми шукаємо зараз форму, у якій би було менше політики, а більше реальних справ", - резюмував він.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що до ВР внесли законопроєкт, яким пропонується зменшити штрафи на 90% за порушення під час роботи з касовими апаратами.