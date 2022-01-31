Рада відстрочить штрафи для підприємців за порушення під час роботи з РРО, - Стефанчук
Верховна Рада може на 90% знизити штрафи для фізичних осіб-підприємців 2-4 групи за порушення, що виникли або можуть виникнути під час роботи з касовими апаратами - для цього необхідно встановити реєстратор розрахункових операцій до 1 лютого
Про це він повідомив на брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Що стосується законопроєкту, пов'язаного з РРО (№ 6561 від 27.01.2022 року - ред.), вірніше, що ті добросовісні, які встановили, на них буде відстрочка - на жаль, цей процес довго був заполітизований з боку деяких політичних сил", - сказав голова ВР.
Він зазначив, що відповідну правку про відстрочку штрафів внесуть до законопроєкту, який буде подаватись на друге читання.
"Всі добросовісні будуть підтримані. Просто ми шукаємо зараз форму, у якій би було менше політики, а більше реальних справ", - резюмував він.
- Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що до ВР внесли законопроєкт, яким пропонується зменшити штрафи на 90% за порушення під час роботи з касовими апаратами.
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