Рада затвердила організацію своєї роботи в умовах дії надзвичайного та воєнного стану
Парламент прийняв постанову про організацію роботи Верховної Ради в умовах дії надзвичайного та (або) воєнного стану
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На період дії надзвичайного чи воєнного стану організація роботи Верховної Ради матиме такі особливості:
- робота Ради здійснюється у режимі пленарних засідань, роботи в комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);
- у час, коли проведення пленарних засідань не передбачено, вони проводяться за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій та груп;
- засідання Погоджувальної ради скликаються головою Верховної Ради (його першим заступником чи заступником, який виконує його обов’язки) за потреби.
Нагадаємо, РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан на 30 днів по всій території України, крім Луганської та Донецької областей.
Мер Києва Віталій Кличко пояснив, як житиме столиця після можливого запровадження надзвичайного стану.
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