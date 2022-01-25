Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону до €150

За законопроєкти №4278 та №4279 про внесення змін до Податкового та Митного кодексів у другому читанні та в цілому проголосувало 274 і 237 народних депутатів відповідно, передає Еспресо.TV.



Податком на додану вартість (20%) оподатковуватиметься лише частина вартості, що перевищує ліміт. Наприклад, якщо товари в посилці коштують €160 - ПДВ сплачується лише з €10.



Якщо товар приходить в Україну через поштові служби, відповідальними за нарахування та сплату ПДВ будуть самі оператори поштового зв’язку.



Сплатити ПДВ можна буде протягом 30 днів від дати оформлення тимчасового реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру.



При цьому без змін залишаються правила особистого ввезення: сумарна вартість ввезених товарів до €500 (до €1000 в аеропортах) податком не обкладається, але така можливість надається тільки раз на три дні.

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