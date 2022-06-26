Радник мера Маріуполя показав, у яких умовах живуть містяни
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, як містяни живуть під окупацією без електрики й у напівзруйнованих будинках
Про це він повідомив у телеграмі.
"Маріуполь. Як живуть люди в реальності. Аби черговий раз окупанти не розповідали про "фейки української влади Маріуполя" сьогодні відео від моїх сусідів по дому. Моєму дому в Маріуполі на Лівобережжі. Сусідня квартира стіна в стіну с моєю власною. І в цьому домі досі живуть люди. Без електрики, світла і надії на переселення. Живут в тих квартирах і частині дому, яка залишилась ціла", - наголосив він.
Петро Андрющенко зауважив, що в цей же час росіяни у своїх пабліках і на каналах поширюють фейки, що життя в Маріуполі покращилося.
"Ось воно - справжнє визволення і "покращення". Визволення від нормального життя", - зазначив радник мера міста.
- У Лівобережному районі Маріуполя окупанти масово руйнують багатоповерхівки. Людям не дозволяють забрати речі, самі росіяни натомість мародерять.
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